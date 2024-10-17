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إدانة لاعب رياضة إلكترونية أمريكي بإهانة روسيا

بطولة ألعاب إلكترونية
بطولة ألعاب إلكترونية
الخميس، 17-10-2024 09:12 ص

 الوكيل الإخباري-  أدانت منظمة الرياضات الإلكترونية Gaimin Gladiators لاعب لعبة الكمبيوتر Dota 2 الأمريكي كوين كالاهان، الذي سبق أن أدلى بتصريحات مسيئة لروسيا.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "X" إن تصريحات كوين لم تكن موجهة ضد الشعب الروسي ككل وتم إخراجها من سياقها.

وفي الوقت نفسه، أعربت شركة Gaimin Gladiators عن اعتقادها بأنه لا يوجد مكان في الرياضات الإلكترونية للتصريحات المسيئة الموجهة ضد أي مجموعة محددة من الأشخاص.

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وأدلى كالاهان بتصريحات مسيئة بشأن روسيا خلال مشادة مع اللاعب إيغور إكسرديمكسن ميلر من كازاخستان.


وقبل وقت قصير من ذلك، لعب الأمريكي في "Gaimin Gladiators" مع الروسي أنطون ديراشيو شكريدوف.


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روسيا اليوم

 
gnews

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