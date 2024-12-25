إذاعة الاحتلال: سقوط مسيرة يمنية بمنطقة مفتوحة

الوكيل الإخباري- قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي ان صفارات الإنذار تدوي في مدينة عسقلان ومحيطها جراء رصد تسلل مسيرة.

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