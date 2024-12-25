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إذاعة الاحتلال: سقوط مسيرة يمنية بمنطقة مفتوحة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-12-2024 07:12 م

الوكيل الإخباري-   قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي ان صفارات الإنذار تدوي في مدينة عسقلان ومحيطها جراء رصد تسلل مسيرة.

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وأضافت "تقديرات بأن المسيرة التي فعّلت صفارات الإنذار بعسقلان أُطلقت من اليمن ووصلت عبر البحر.
سقوط المسيرة اليمنية في منطقة مفتوحة".

 
gnews

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