إذاعة الاحتلال: سقوط مسيرة يمنية بمنطقة مفتوحة

وأضافت "تقديرات بأن المسيرة التي فعّلت صفارات الإنذار بعسقلان أُطلقت من اليمن ووصلت عبر البحر.
سقوط المسيرة اليمنية في منطقة مفتوحة".
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