 
الأحد 2024-10-13 08:54 ص
 

إذاعة الجيش الإسرائيلي: استعدادات للرد على هجوم إيران

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 13-10-2024 08:41 ص

الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك استعدادات في إسرائيل للرد على هجوم إيران الباليستي، وسط ترجيحات بأن إيران سترد على الرد الإسرائيلي.

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نشر دفاعات جوية أميركية في إسرائيل من شأنه تعزيز الردع الإسرائيلي ومنع إيران من الرد.

 
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