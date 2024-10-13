إذاعة الجيش الإسرائيلي: استعدادات للرد على هجوم إيران

الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك استعدادات في إسرائيل للرد على هجوم إيران الباليستي، وسط ترجيحات بأن إيران سترد على الرد الإسرائيلي.

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