إذاعة الجيش الإسرائيلي: استعدادات للرد على هجوم إيران

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نشر دفاعات جوية أميركية في إسرائيل من شأنه تعزيز الردع الإسرائيلي ومنع إيران من الرد.
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