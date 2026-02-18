إرجاء الجلسة المقبلة من محاكمة مادورو في نيويورك من 17 آذار إلى 26 منه

الوكيل الإخباري- أرجئت الجلسة المقبلة من محاكمة الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو أمام القضاء الفيدرالي الأميركي في نيويورك التي كانت مقرّرة في 17 آذار، إلى 26 منه.

وكانت النيابة العامة وبموافقة وكلاء الدفاع عن مادورو، طلبت إرجاء الجلسة.