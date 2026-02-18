الأربعاء 2026-02-18 01:48 ص

إرجاء الجلسة المقبلة من محاكمة مادورو في نيويورك من 17 آذار إلى 26 منه

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
 
الوكيل الإخباري-   أرجئت الجلسة المقبلة من محاكمة الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو أمام القضاء الفيدرالي الأميركي في نيويورك التي كانت مقرّرة في 17 آذار، إلى 26 منه.

وكانت النيابة العامة وبموافقة وكلاء الدفاع عن مادورو، طلبت إرجاء الجلسة.


ووافق القاضي المكلّف النظر في الملف على الطلب الذي أشارت فيه النيابة العامة إلى "مشكلات في التخطيط والمسائل اللوجستية" من دون إعطاء أي توضيح.

 
 


