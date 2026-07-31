إسبانيا تؤكد "الضمان التام" لسلامة منطقة شنغن

11:11 م

الوكيل الإخباري- أعلنت إسبانيا الجمعة أن سلامة منطقة شنغن للتنقل الحر "مضمونة" بعدما قالت ايطاليا إنها ستفرض ضوابط حدودية موقتة على حدودها مع هذا البلد، إثر تدفق عشرات آلاف المهاجرين على جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا. اضافة اعلان





وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في منشور على منصة اكس "عاد القسم الأكبر ممن دخلوا سبتة إلى المغرب"، متهما من ينتقدون بلاده بنشر "البلبلة".



وأوضح أنه لا يُسمح لأي شخص بالسفر من سبتة أو مليلية المجاورة إلى البر الرئيسي لإسبانيا من دون المرور عبر نقاط تفتيش الشرطة التي تدقق في الهويات.



وأضاف "سلامة منطقة شنغن مضمونة تماما".



وعلقت إيطاليا، اتفاقية شنغن مع إسبانيا، وفقا لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الذي اعتبر أن هذا الإجراء "لا مفر منه".



وكتب تاياني على منصة (إكس) "إن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطنينا والدفاع عن حدود أوروبا".



وعبر آلاف الأشخاص خلال الأيام القليلة الماضية الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني. وكانت الغالبية العظمى من العابرين من فئة الشباب والمراهقين.





