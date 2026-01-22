إسبانيا تحث الاتحاد الأوروبي على تشكيل جيش مشترك

وذكر الوزير أنه يتعين على المنطقة التركيز أولا على تجميع أصولها لدمج صناعاتها الدفاعية بالشكل الصحيح، ثم حشد تحالف من الراغبين.
وأقر ألباريس بأن القلق بشأن ما إذا كان المواطنون الأوروبيون على استعداد للاتحاد عسكريا هو "نقاش مشروع"، لكنه شدد على أن "أي جهد مشترك سيكون أكثر كفاءة من 27 جيشا وطنيا منفصلا".
جاءت هذه التعليقات قبل اجتماع طارئ لقادة الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل لتنسيق رد مشترك على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشراء أو ضم غرينلاند. وأكد متحدث باسم المجلس في وقت متأخر من الأربعاء أن الاجتماع سيُعقد على الرغم من إعلان ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته "وضعا الإطار لاتفاق".
وأكد ألباريس، الذي كان يتحدث بعد اجتماع في دلهي الأربعاء مع نظيره الهندي، على أن الهدف من مثل هذا الجيش ليس أن يحل محل حلف شمال الأطلسي.
