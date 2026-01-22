الخميس 2026-01-22 10:16 ص

إسبانيا تحث الاتحاد الأوروبي على تشكيل جيش مشترك

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس
 
الخميس، 22-01-2026 10:00 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في تصريحات لرويترز الأربعاء إن إسبانيا تحث الاتحاد الأوروبي على التحرك نحو تشكيل جيش مشترك للتكتل كإجراء للردع.اضافة اعلان


وذكر الوزير أنه يتعين على المنطقة التركيز أولا على تجميع أصولها لدمج صناعاتها الدفاعية بالشكل الصحيح، ثم حشد تحالف من الراغبين.

وأقر ألباريس بأن القلق بشأن ما إذا كان المواطنون الأوروبيون على استعداد للاتحاد عسكريا هو "نقاش مشروع"، لكنه شدد على أن "أي جهد مشترك سيكون أكثر كفاءة من 27 جيشا وطنيا منفصلا".

جاءت هذه التعليقات قبل اجتماع طارئ لقادة الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل لتنسيق رد مشترك على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشراء أو ضم غرينلاند. وأكد متحدث باسم المجلس في وقت متأخر من الأربعاء أن الاجتماع سيُعقد على الرغم من إعلان ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته "وضعا الإطار لاتفاق".

وأكد ألباريس، الذي كان يتحدث بعد اجتماع في دلهي الأربعاء مع نظيره الهندي، على أن الهدف من مثل هذا الجيش ليس أن يحل محل حلف شمال الأطلسي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وأشار قائد الدفاع المدني والإطفاء، ويليام بايك، إلى أن رجال الإنقاذ كانوا في البداية يسمعون أصوات الأشخاص المحاصرين في الانهيار الأرضي. وأضاف أن خطر حدوث انهيار ثان اضطر فرق الإنقاذ إلى التوقف مؤقتا،

عربي ودولي فقدان عدة أشخاص في نيوزيلندا جراء فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق

الذهب يواصل التحليق عالمياً وتوقعات بوصوله إلى مستويات تاريخية

أسواق ومال الذهب يواصل التحليق عالمياً وتوقعات بوصوله إلى مستويات تاريخية

ل

أخبار محلية مختصون: نزل اليرموك البيئي يعيد رسم خريطة السياحة البيئية شمالا

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

عربي ودولي إسبانيا تحث الاتحاد الأوروبي على تشكيل جيش مشترك

بلغت كميات مبيعات المشتقات النفطية خلال العام الماضي 3572.8 مليون لتر، مقارنة بـ 3645 مليون لتر خلال عام 2024 ، بنسبة انخفاض بلغت 2.0 بالمئة. وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، انخفضت كميات م

اقتصاد محلي الطاقة: انخفاض مبيعات المشتقات النفطية خلال 2025

تعبيرية

خاص بالوكيل بدمائهم .. كوادر الدفاع المدني والأمن العام ينتفضون لنجدة أم داخل غرف العمليات

مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية هيئة الاتصالات بتقرير عن إنجازات عام 2025: تعديل أسعار الخدمات الحصرية للبريد الأردني

نجم منتخب النشامى في طريقه إلى الأهلي المصري

أخبار محلية نجم منتخب النشامى في طريقه إلى الأهلي المصري



 






الأكثر مشاهدة