الجمعة 2026-04-10 06:39 م

إسبانيا تدعو إيران إلى التفاوض "بحسن نية"

الوكيل الإخباري-  قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، الجمعة، إنه طلب من نظيره الإيراني عباس عراقجي أن تخوض طهران "بحسن نية" المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة في باكستان.اضافة اعلان


وأوضح الوزير في تصريحات للصحفيين "أشجّع إيران، وهذا ما نقلته إلى وزير الخارجية الإيراني، على المشاركة في تلك المفاوضات والانخراط فيها بحسن نية"، مضيفا أنه طلب منه خلال الاتصال الذي جرى "أول من أمس"، أن توقف طهران "كل عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة" نحو دول المنطقة.

وجدد ألباريز انتقاد إسرائيل بسبب استمرار هجماتها على لبنان، معتبرا أن ما يحصل في "لبنان وصمة على ضمير الإنسانية. إن مستوى العنف، وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من جانب إسرائيل، أمر غير مقبول".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

أسواق ومال التضخم في الولايات المتحدة يتسارع بأعلى وتيرة منذ 2022

ن

أخبار محلية نقابة الممرضين تصادق على التقريرين المالي والإداري لسنة 2025

ن

أخبار محلية الصفدي وكالاس يبحثان الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان

ز

أخبار محلية حقوق "مؤتة" تحصد المركز الأول في المسابقة الوطنية للمحاكمات الصورية

ن

عربي ودولي لبنان: استشهاد 10 عناصر أمنية بغارة إسرائيلية على النبطية

و

أخبار محلية إقبال سياحي على سيل الزرقاء ومحيط سد الملك طلال في البلقاء

ن

أخبار محلية %69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

ن

شؤون برلمانية عطية يشارك في مسيرة حاشدة دعماً لمواقف الملك ورفضاً لانتهاكات الاحتلال



 






الأكثر مشاهدة