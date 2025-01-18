إسبانيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس لنظيره القطري عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني عن ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال وزير الخارجية الإسباني اليوم السبت: "تحدثت مع نظيري القطري وشكرته على توسطه لوقف إطلاق النار في غزة".

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