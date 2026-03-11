إسبانيا تسحب سفيرها من إسرائيل وسط توترات متصاعدة .. ما القصة؟

وأفاد بيان رسمي أن سفارة إسبانيا في تل أبيب ستُدار مؤقتًا من قبل قائم بأعمال بدلًا من السفير، في قرار اتخذته الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء ونُشر الأربعاء.
يأتي ذلك وسط توترات متزايدة في المنطقة واتساع الخلافات السياسية بين الجانبين، خصوصًا مع مواقف مدريد الرافضة لبعض السياسات الإسرائيلية في سياق الصراع القائم.
وفي أعقاب إعلان سحب السفير، من المتوقع أن تشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مزيدًا من التوتر، بينما تظل مدريد ملتزمة بدعوتها إلى وقف التصعيد وضرورة احترام القانون الدولي والحفاظ على الأمن الإقليمي.
-
أخبار متعلقة
-
مصادر إسرائيلية: العمل العسكري وحده لا يضمن تغيير النظام الإيراني
-
إيران تهدد باستهداف المراكز المالية لأمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط
-
البحرين تعترض وتدمر 106 صواريخ و 177 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
-
12 شهيدا و 21 جريحا في غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني
-
البحرين تنقل طائرات من مطارها الدولي إلى مطارات بديلة
-
كيف يتأثر العالم بإغلاق مضيق هرمز .. تقرير يكشف حجم الكارثة
-
مصدر يحسم الجدل حول موعد انتهاء الحرب
-
الجيش البريطاني: اشتعال النار في سفينة شحن بمضيق هرمز