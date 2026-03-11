إسبانيا تسحب سفيرها من إسرائيل وسط توترات متصاعدة .. ما القصة؟

03:07 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الإسبانية رسميًا قرارها سحب سفيرها من إسرائيل، وذلك حسبما ورد في الجريدة الرسمية الإسبانية ووكالة رويترز، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الدبلوماسية بين مدريد وتل أبيب.





وأفاد بيان رسمي أن سفارة إسبانيا في تل أبيب ستُدار مؤقتًا من قبل قائم بأعمال بدلًا من السفير، في قرار اتخذته الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء ونُشر الأربعاء.



يأتي ذلك وسط توترات متزايدة في المنطقة واتساع الخلافات السياسية بين الجانبين، خصوصًا مع مواقف مدريد الرافضة لبعض السياسات الإسرائيلية في سياق الصراع القائم.



وفي أعقاب إعلان سحب السفير، من المتوقع أن تشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مزيدًا من التوتر، بينما تظل مدريد ملتزمة بدعوتها إلى وقف التصعيد وضرورة احترام القانون الدولي والحفاظ على الأمن الإقليمي.







