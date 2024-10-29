 
الثلاثاء 2024-10-29 01:52 ص
 

إسرائيل: إيران تسعى إلى الهيمنة في المنطقة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 12:44 ص

الوكيل الإخباري-   قال المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن ان قادة إيران اختاروا الاعتداء على إسرائيل ونحن رددنا بالقوة.

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وأضاف ان إيران توجه صواريخها على مجتمعات مدنية أما إسرائيل فتستهدف مواقع عسكرية فقط.


وبين ان إيران تسعى إلى الهيمنة في المنطقة.

 
gnews

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