إسرائيل: إيران تسعى إلى الهيمنة في المنطقة

وأضاف ان إيران توجه صواريخها على مجتمعات مدنية أما إسرائيل فتستهدف مواقع عسكرية فقط.
وبين ان إيران تسعى إلى الهيمنة في المنطقة.
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