إسرائيل: إيران تسعى إلى الهيمنة في المنطقة

الوكيل الإخباري- قال المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن ان قادة إيران اختاروا الاعتداء على إسرائيل ونحن رددنا بالقوة.

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وأضاف ان إيران توجه صواريخها على مجتمعات مدنية أما إسرائيل فتستهدف مواقع عسكرية فقط.