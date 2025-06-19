إسرائيل: اعترضنا 95% من المسيرات الإيرانية

10:00 م

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الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 95% من المسيرات التي شكلت تهديدا واقتربت من المجال الجوي الإسرائيلي. اضافة اعلان

