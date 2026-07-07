إسرائيل: الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستُعقد الأسبوع المقبل في روما

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستُعقد في روما الأسبوع المقبل. اضافة اعلان





وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في القدس "قبل أقل من أسبوعين، توصلت إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة إلى اتفاق إطاري تاريخي. ومن المقرر أن تتواصل هذه المحادثات الأسبوع المقبل في روما في إيطاليا".





