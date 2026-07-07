الثلاثاء 2026-07-07 03:23 م

إسرائيل: الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستُعقد الأسبوع المقبل في روما

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستُعقد في روما الأسبوع المقبل. وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في القدس "قبل أقل
غارة جوية إسرائيلية في لبنان
 
الثلاثاء، 07-07-2026 01:57 م
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستُعقد في روما الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في القدس "قبل أقل من أسبوعين، توصلت إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة إلى اتفاق إطاري تاريخي. ومن المقرر أن تتواصل هذه المحادثات الأسبوع المقبل في روما في إيطاليا".
 
 


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