إسرائيل تؤكد اغتيال القيادي في حزب الله نبيل قاووق

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت السبت عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق في ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحزب، على وقع تجدد الغارات على مناطق لبنانية عدة.
وقال المصدر إن "غارة إسرائيلية استهدفت الشيخ نبيل قاووق في حي السلم"، من دون توفر معلومات حينها عن مصير قاووق المسؤول عن وحدة أمنية تابعة للحزب الذي أكد قبل ساعات مقتل أمينه العام حسن نصرالله بغارة إسرائيلية الجمعة.
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