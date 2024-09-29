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إسرائيل تؤكد اغتيال القيادي في حزب الله نبيل قاووق

القيادي في حزب الله نبيل قاووق
القيادي في حزب الله نبيل قاووق
الأحد، 29-09-2024 12:41 م
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، في لبنان نبيل قاووق. وبحسب البيان الصادر عن المكتب الصحفي للجيش، قتل قاووق في غارة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي يوم أمس السبت.اضافة اعلان


وكانت غارة إسرائيلية استهدفت السبت عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق في ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحزب، على وقع تجدد الغارات على مناطق لبنانية عدة.

وقال المصدر إن "غارة إسرائيلية استهدفت الشيخ نبيل قاووق في حي السلم"، من دون توفر معلومات حينها عن مصير قاووق المسؤول عن وحدة أمنية تابعة للحزب الذي أكد قبل ساعات مقتل أمينه العام حسن نصرالله بغارة إسرائيلية الجمعة.

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القيادي في حزب الله نبيل قاووق

عربي ودولي إسرائيل تؤكد اغتيال القيادي في حزب الله نبيل قاووق

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