إسرائيل تجمد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الخميس تجميد علاقات إسرائيل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، منددا بقرار لم يُعلن عنه رسميا بعد يقضي بإدراج إسرائيل على "القائمة السوداء" المتعلقة بالعنف في النزاعات.





وقال داني دانون في رسالة مصورة نُشرت عبر منصة إكس "لقد انتهى أمرنا مع هذا الأمين العام".



وأوضحت البعثة الإسرائيلية أن هذا القرار يعني "تجميدا" لعلاقاتها مع مكتب الأمين العام حتى نهاية ولاية أنطونيو غوتيريش في 31 كانون الأول 2026.



وأكد السفير أن "قرار إدراج إسرائيل على القائمة السوداء واتهامنا باستخدام العنف (..) سلاح حرب يشكلان فضيحة"، متهما الأمين العام بمساواة حماس بإسرائيل.



ويشير داني دانون إلى تقرير الأمين العام حول العنف المرتبط بالنزاعات، والذي لم يُنشر بعد، كونه لا يزال قيد العرض على الدول المعنية قبل نشره.





