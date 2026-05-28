الخميس 2026-05-28 09:17 م

إسرائيل تجمد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة

غوتيريش
غوتيريش
 
الخميس، 28-05-2026 07:40 م
الوكيل الإخباري-   أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الخميس تجميد علاقات إسرائيل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، منددا بقرار لم يُعلن عنه رسميا بعد يقضي بإدراج إسرائيل على "القائمة السوداء" المتعلقة بالعنف في النزاعات.اضافة اعلان


وقال داني دانون في رسالة مصورة نُشرت عبر منصة إكس "لقد انتهى أمرنا مع هذا الأمين العام".

وأوضحت البعثة الإسرائيلية أن هذا القرار يعني "تجميدا" لعلاقاتها مع مكتب الأمين العام حتى نهاية ولاية أنطونيو غوتيريش في 31 كانون الأول 2026.

وأكد السفير أن "قرار إدراج إسرائيل على القائمة السوداء واتهامنا باستخدام العنف (..) سلاح حرب يشكلان فضيحة"، متهما الأمين العام بمساواة حماس بإسرائيل.

ويشير داني دانون إلى تقرير الأمين العام حول العنف المرتبط بالنزاعات، والذي لم يُنشر بعد، كونه لا يزال قيد العرض على الدول المعنية قبل نشره.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تراجعت مؤشرات الأسواق الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، متأثرةً بنظيراتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يدرس المستثمرون الإشارات المتضاربة الصادرة عن المفاوضات الأميركية الإيرانية لإنهاء الح

أسواق ومال تراجع مؤشرات الأسواق الأوروبية وسط ترقب المفاوضات الأميركية الإيرانية

دائرة الإحصاءات العامة تستعد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في تشرين الأول

أخبار محلية الإحصاءات تستعد لتنفيذ التعداد السكاني في تشرين الأول

وزارة السياحة للمملكة: برنامج أردننا جنة يشهد إقبالا كبيرا هذا العام

أخبار محلية وزارة السياحة: برنامج أردننا جنة يشهد إقبالا كبيرا هذا العام

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

أبرز بنود الاتفاق المرتقب بين طهران وواشنطن

عربي ودولي أبرز بنود الاتفاق المرتقب بين طهران وواشنطن

أكسيوس: واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق لكنه يحتاج لموافقة ترامب النهائية

عربي ودولي أكسيوس: واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق لكنه يحتاج لموافقة ترامب النهائية

النفط يتراجع بعد تقرير عن اتفاق أميركي إيراني

أسواق ومال النفط عالميا يتراجع بعد تقرير عن اتفاق أميركي إيراني

غوتيريش

عربي ودولي إسرائيل تجمد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة



 
 






الأكثر مشاهدة

 