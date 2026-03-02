إسرائيل تحدد نعيم قاسم هدفًا للاغتيال

12:07 م

الوكيل الإخباري- أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الاثنين، بيانًا أكّد فيه أن الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، "هو الآن هدف محدّد للاغتيال".





وأضاف بيان كاتس: "من يسير على درب خامنئي سيجد نفسه سريعًا معه في أعماق الجحيم، مع جميع من تم استهدافهم من محور الشر".



أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل ليل الأحد–الاثنين ردًا على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.



كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 31 شخصًا على الأقل وإصابة 149 آخرين جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان فجر الاثنين.



وقال الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، الاثنين، إن إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية فجر اليوم يستهدف كل الجهود والمساعي التي بذلتها الدولة اللبنانية لإبقاء لبنان بعيدًا عمّا تشهده المنطقة من مواجهات عسكرية خطيرة، كثيرًا ما حذّر من تداعياتها على البلاد.



وأضاف عون: "دعونا إلى التعقل والتعاطي معها بمسؤولية وطنية تغلب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها".



وأدان عون الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، محذرًا من أن التمادي في استخدام لبنان مجددًا منصة لحروب إسناد لا علاقة له بها سيعرّضه مرة أخرى لمخاطر تتحمّل مسؤولية وقوعها الجهات التي تجاهلت الدعوات المتكررة للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد. وأكد أن هذا أمر لن تسمح الدولة بتكراره، ولن يقبل به اللبنانيون الذين ما زالوا يعملون حتى الآن على بلسمة الجروح التي سببتها المواجهات السابقة.





