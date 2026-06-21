إسرائيل ترفع كل القيود المرتبطة بالحرب في شمال البلاد

الوكيل الإخباري- أعلنت إسرائيل، الأحد، رفع كل القيود التي فرضتها على المناطق الحدودية الشمالية في إطار الحرب مع حزب الله في لبنان، بعد انحسار حدة القتال في الأيام الأخيرة.

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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي "ابتداء من الساعة السادسة من صباح الاثنين 22 حزيران 2026" (الثالثة صباحا ت غ)، "سيتم رفع جميع القيود في منطقة خط المواجهة"، مضيفا أن المجتمعات الحدودية "ستعود إلى مستوى نشاط كامل، من دون أي قيود، بدلا من مستوى النشاط الجزئي".



وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير قال، إن وقف إطلاق النار في لبنان هش وإن على القوات الحفاظ على مستوى عال من الجاهزية لاحتمال استئناف العمليات القتالية.