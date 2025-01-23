 
الخميس 2025-01-23 11:50 م
 

إسرائيل تستعد لإطالة أمد البقاء في جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 23-01-2025 11:03 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لإطالة أمد بقائه في جنوب لبنان، وأنه تم إبلاغ اليونيفيل والولايات المتحدة بذلك.اضافة اعلان


وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل طلبت من واشنطن تمديد فترة بقاء الجيش بجنوب لبنان "لتدمير بنى تحتية لحزب الله"، وأكدت أن قرار بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بيد حكومة نتنياهو.
 
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