إسرائيل تستهدف 3 مناطق في محيط مدينة تبريز شمال غربي إيران

الوكيل الإخباري- أفاد مدير إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران بأن إسرائيل استهدفت 3 مناطق في محيط مدينة تبريز شمال غربي البلاد. اضافة اعلان





وقال إن الدفاعات الجوية تصدت اليوم الاثنين لعدة هجمات بمسيرات إسرائيلية صغيرة.