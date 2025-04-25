إسرائيل تشجب قرار إسبانيا وقف شراء الأسلحة منها

03:33 م

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الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزارة الخارجية شجبت قرار الحكومة الإسبانية لوقف شراء الأسلحة من الشركات الإسرائيلية. اضافة اعلان





وقالت الوزارة لصحيفة البايس الإسبانية "تُضحي الحكومة الإسبانية باعتباراتها الأمنية من أجل مصالح سياسية، وتُواصل الوقوف ضد الدولة اليهودية".