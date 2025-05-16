إسرائيل تشن غارات على موانئ الحديدة .. تصعيد جديد في اليمن

فقد قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين إن إسرائيل هاجمت ميناء الصليف في الحديدة غربي اليمن.
من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ بشن غارات في اليمن، استهدفت موانئ الصليف والحديدة ورأس عيسى.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش يضرب موانئ في اليمن ردًا على استمرار الحوثيين في إطلاق الصواريخ على إسرائيل، في حين أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن هجمات سلاح الجو الإسرائيلي باليمن مستمرة.
وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجوم هو الثامن في اليمن منذ بداية الحرب، والثالث منذ استئناف القتال في غزة.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن الجيش استخدم في الهجوم على الحوثيين عشرات الذخائر وشاركت فيه أكثر من 10 طائرات.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني أن هدف الهجمات في اليمن إلحاق الضرر باقتصاد الحوثيين وفرض حصار عليهم، بعد تهديدهم بفرض حصار بحري على إسرائيل.
الجزيرة
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