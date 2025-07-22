إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن

يأتي إطلاق الصاروخ من اليمن في أعقاب هجوم عسكري إسرائيلي على أهداف لجماعة الحوثي بميناء الحديدة اليمني الاثنين، في أحدث هجوم للجيش الإسرائيلي على الجماعة المتحالفة مع إيران التي دأبت على استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل.
ونفذت إسرائيل الإثنين، ضربات عنيفة على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، في ثاني هجوم من نوعه خلال شهر، وحذرت من أن اليمن سيلقى "مصير طهران"، مثيرة مخاوف من مزيد من التصعيد، قبل أن يعلن الحوثيون ضرب أهداف إسرائيلية.
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