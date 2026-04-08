إسرائيل تعلن رصد صواريخ من طهران بعد تصريحات ترامب بتعليق قصف البنى التحتية الإيرانية

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الثلاثاء – الأربعاء، أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل، بعد لحظات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على تعليق هجوم "مدمر" على البنية التحتية الإيرانية لمدة أسبوعين.

اضافة اعلان



وقال الجيش الإسرائيلي على تلغرام "رصد الجيش الإسرائيلي صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. الأنظمة الدفاعية تعمل على اعتراض هذا التهديد".



وسمع دوي انفجارات من القدس وأريحا في الضفة الغربية المحتلة.