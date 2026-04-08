إسرائيل تعلن رصد صواريخ من طهران بعد تصريحات ترامب بتعليق قصف البنى التحتية الإيرانية

الأربعاء، 08-04-2026 02:37 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الثلاثاء – الأربعاء، أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل، بعد لحظات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على تعليق هجوم "مدمر" على البنية التحتية الإيرانية لمدة أسبوعين.

وقال الجيش الإسرائيلي على تلغرام "رصد الجيش الإسرائيلي صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. الأنظمة الدفاعية تعمل على اعتراض هذا التهديد".


وسمع دوي انفجارات من القدس وأريحا في الضفة الغربية المحتلة.


ودعا الجيش الإسرائيلي السكان في المناطق المشمولة بالتحذيرات من الصواريخ إلى الاحتماء في الملاجئ.

 
 


