السبت 2025-06-21 11:13 ص
 

إسرائيل تعلن عن اغتيال جديد بالحرس الثوري الايراني

أدخنة متصاعدة
أدخنة متصاعدة نتيجة غارة إسرائيلية على طهران
 
السبت، 21-06-2025 10:43 ص

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي انه تم اغتيال بهنام شهرياري القائد بقوة القدس التابعة للحرس الثوري في غارة استهدفته غربي إيران أمس.

اضافة اعلان


وأضاف "شهرياري كان مسؤولا عن نقل الأسلحة والصواريخ والمسيرات من إيران إلى أذرعها في الشرق الأوسط".

 
gnews

أحدث الأخبار

لفا

فن ومشاهير الموت يفجع الاعلامية ليال الإختيار

ارشيفية

عربي ودولي إسرائيل تعلن قصف موقعين لأجهزة الطرد المركزي بأصفهان

ببر

فن ومشاهير من غرفة العمليات إلى المقبرة.. وفاة مغنية خلال جراحة تجميل في تركيا

ارشيفية

عربي ودولي مسؤول إيراني رفيع يكشف عن تغيير بالسياسة الصاروخية

أدخنة متصاعدة

عربي ودولي إسرائيل تعلن عن اغتيال جديد بالحرس الثوري الايراني

مخ

فن ومشاهير حادث مروع لأحمد سعد وعائلته - صورة

غرفة صناعة الأردن: الصناعة الغذائية الأردنية تتمتع بالجاهزية رغم ظروف المنطقة

أخبار محلية غرفة صناعة الأردن: الصناعة الغذائية الأردنية تتمتع بالجاهزية رغم ظروف المنطقة

ي

فن ومشاهير هذا سبب انسحاب صبا مبارك من "وتر حساس"



 
 





الأكثر مشاهدة