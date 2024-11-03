 
الأحد 2024-11-03 04:59 م
 

إسرائيل تعلن مقتل قائد حزب الله بمنطقة الخيام

عناصر من حزب الله اللبناني - أرشيف
عناصر من حزب الله اللبناني - أرشيف
الأحد، 03-11-2024 03:29 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه قتل فاروق أمين العشي، قائد حزب الله في منطقة الخيام.

وجاء في تغريدة للجيش الإسرائيلي: أن "العشي كان مسؤولا عن تنفيذ الكثير من الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات والهجمات الصاروخية، على المجتمعات الإسرائيلية في الجليل ولاسيما المطلة".

اضافة اعلان

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته قضت أيضا على "يوسف أحمد نون، وهو قائد سرية بقوات الرضوان، في منطقة الخيام، الذي كان مسؤولا عن هجمات صاروخية ومضادة للدبابات على المجتمعات الإسرائيلية في منطقة الجليل وجنود القوات الإسرائيلية التي تعمل في المنطقة".

سكاي نيوز

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية : الوزارة ستتخذ اجراءات صارمة

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية تستخدم التنظير بالبالون لعلاج أمراض الأمعاء

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر

وقف ثريد يطلق الحملة الإغاثية "غزة لنا فيها أخوة" لتقديم 2 مليون وجبة لأهلنا في غزة

فلسطين وقف ثريد يطلق الحملة الإغاثية "غزة لنا فيها أخوة" لتقديم 2 مليون وجبة لأهلنا في غزة

الكأس المقدسة

أخبار محلية كشف النقاب عن أصل أحدث الأسرار المكتشفة بالمقبرة السرية في البترا

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /80 تباشر أعمالها

المرشحان كامالا هاريس ودونالد ترامب

عربي ودولي استطلاع رأي جديد يكشف "سباقا متقاربا" بين ترامب وهاريس

ا

أخبار محلية دائرة الشؤون الفلسطينية والأونروا تبحثان احتياجات مخيمات اللاجئين



 


الأكثر مشاهدة