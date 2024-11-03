إسرائيل تعلن مقتل قائد حزب الله بمنطقة الخيام

وجاء في تغريدة للجيش الإسرائيلي: أن "العشي كان مسؤولا عن تنفيذ الكثير من الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات والهجمات الصاروخية، على المجتمعات الإسرائيلية في الجليل ولاسيما المطلة".
سكاي نيوز
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