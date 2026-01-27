الثلاثاء 2026-01-27 10:26 ص

إسرائيل تعيد ترتيب علاقتها العسكرية مع أمريكا باتفاقية تمتد لعشر سنوات

الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الثلاثاء، أن إسرائيل تستعد لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اتفاقية أمنية جديدة مدتها 10 سنوات .اضافة اعلان


وتهدف الاتفاقية لتمديد الدعم العسكري الأميركي، حتى في الوقت الذي يستعد فيه القادة الإسرائيليون لمستقبل من دون المنح النقدية الأميركية التي تُقدَّر بمليارات الدولارات.
 
 


