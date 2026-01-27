إسرائيل تعيد ترتيب علاقتها العسكرية مع أمريكا باتفاقية تمتد لعشر سنوات

08:54 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الثلاثاء، أن إسرائيل تستعد لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اتفاقية أمنية جديدة مدتها 10 سنوات .





وتهدف الاتفاقية لتمديد الدعم العسكري الأميركي، حتى في الوقت الذي يستعد فيه القادة الإسرائيليون لمستقبل من دون المنح النقدية الأميركية التي تُقدَّر بمليارات الدولارات.

