الإثنين 2025-06-16 08:09 م
 

إسرائيل تقصف مبنى التلفزيون الإيراني

مشهد عام من طهران.
مشهد عام من طهران.
 
الإثنين، 16-06-2025 06:32 م

الوكيل الإخباري-   قال التلفزيون الإيراني إن مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، تعرض لقصف إسرائيلي، الاثنين، بعد تهديدات إسرائيلية بقصفه.

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ودوت انفجارات شديدة الاثنين في غرب طهران، فيما يتواصل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران لليوم الرابع على التوالي.


وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، بتدمير هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، بعد دعوة السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بمقر هذه الهيئة في شمال شرق طهران تمهيدا لضربها.
وقال كاتس في بيان: "بوق الدعاية والتحريض الإيراني على وشك أن يختفي. بدأت عملية إجلاء السكان من المناطق المجاورة".

 
gnews

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