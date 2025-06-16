إسرائيل تقصف مبنى التلفزيون الإيراني

ودوت انفجارات شديدة الاثنين في غرب طهران، فيما يتواصل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران لليوم الرابع على التوالي.
وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، بتدمير هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، بعد دعوة السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بمقر هذه الهيئة في شمال شرق طهران تمهيدا لضربها.
وقال كاتس في بيان: "بوق الدعاية والتحريض الإيراني على وشك أن يختفي. بدأت عملية إجلاء السكان من المناطق المجاورة".
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