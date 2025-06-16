إسرائيل تقصف مبنى التلفزيون الإيراني

الوكيل الإخباري- قال التلفزيون الإيراني إن مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، تعرض لقصف إسرائيلي، الاثنين، بعد تهديدات إسرائيلية بقصفه.

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ودوت انفجارات شديدة الاثنين في غرب طهران، فيما يتواصل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران لليوم الرابع على التوالي.