إسرائيل تقصف مطار صنعاء وتتوعد بضربات أكثر شراسة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو ضربت أهدافاً في مطار صنعاء الدولي، الذي يسيطر عليه الحوثيون.

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