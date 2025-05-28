الأربعاء 2025-05-28 12:53 م
 

إسرائيل تقصف مطار صنعاء وتتوعد بضربات أكثر شراسة

آثار القصف على المطار
آثار القصف على المطار
 
الأربعاء، 28-05-2025 11:12 ص

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو ضربت أهدافاً في مطار صنعاء الدولي، الذي يسيطر عليه الحوثيون.

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وأضاف كاتس في بيان، اليوم الأربعاء، أن الغارات "دمرت آخر طائرة متبقية يستخدمها الحوثيون، وكانت الطائرات السابقة قد دُمّرت في غارة على المطار في 6 مايو".

وقال:"هذه رسالة واضحة واستمرار مباشر للسياسة التي وضعناها: من يطلق النار على دولة إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً."

وتابع:"سيستمر استهداف الموانئ في اليمن بكثافة، وسيدمَّر مطار صنعاء مراراً وتكراراً، وكذلك البنى التحتية الاستراتيجية الأخرى في المنطقة التي يستخدمها تنظيم الحوثيين الإرهابي وأنصاره."

وأوضح: "الحوثيون سيكونون تحت حصار بحري وجوي، كما وعدنا وحذرنا، كل من يؤذينا سيُضَر سبعة أضعاف."

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "أغار جيش الدفاع قبل قليل على مطار صنعاء المركزي على قطع جوية تابعة للحوثيين."

وأضاف الجيش في بيانه:"لقد استعمل نظام الحوثي القطع الجوية لنقل إرهابيين ليدفعوا باعتداءات إرهابية ضد دولة إسرائيل."

وأردف:"بشكل مماثل لميناء الحُديدة والصَّليف اللذين تمّت مهاجمتهما الأسبوع الماضي، يتم استعمال مطار صنعاء بشكل متواصل من قبل النظام الإرهابي الحوثي لأغراض إرهابية، بما يشكل دليلاً إضافياً على طريقة استخدام النظام الحوثي للبنى التحتية المدنية لأغراض إرهابية."

وختم الجيش بيانه بالقول:"جيش الدفاع مصمم على مواصلة العمل وضرب كل تهديد على مواطني دولة إسرائيل مهما بلغت المسافة."

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن أكثر من 10 طائرات شاركت في قصف مطار صنعاء في اليمن، اليوم الأربعاء.

من جهتها، قالت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية إن: "العدو الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مطار صنعاء، إحداها استهدفت طائرة لشركة الخطوط الجوية اليمنية."

روسيا اليوم

 
gnews

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