 
الأحد 2025-02-23 08:50 ص
 

إسرائيل تقصف مناطق حدودية بين لبنان وسوريا

قصف إسرائيلي سابق على معبر حدودي بين سوريا ولبنان
قصف إسرائيلي سابق على معبر حدودي بين سوريا ولبنان
الأحد، 23-02-2025 07:54 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت إسرائيل، مساء السبت، قصف معابر على الحدود اللبنانية-السورية، في وقت واصلت فيه قواتها خروقاتها في الجنوب اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ ضربة على معابر على الحدود السورية-اللبنانية، بهدف منع حزب الله من تهريب أسلحة إلى لبنان، مشيرًا إلى أن قواته "ستعمل على منع أي محاولة من الحزب لإعادة بناء قواته".

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وأضاف أن "محاولات التهريب هذه تشكّل انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في نوفمبر/تشرين الثاني، الذي أنهى أكثر من عام من القتال، من بينها شهران من الحرب الشاملة.

ولم ترد بعد أي تقارير عن سقوط ضحايا.

وتتقاسم سوريا حدودًا بطول 330 كيلومترًا مع لبنان، من دون تحديدها رسميًا.

وكانت إسرائيل قد نفّذت عدة غارات على لبنان منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

 
gnews

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