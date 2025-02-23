إسرائيل تقصف مناطق حدودية بين لبنان وسوريا

الوكيل الإخباري- أعلنت إسرائيل، مساء السبت، قصف معابر على الحدود اللبنانية-السورية، في وقت واصلت فيه قواتها خروقاتها في الجنوب اللبناني.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ ضربة على معابر على الحدود السورية-اللبنانية، بهدف منع حزب الله من تهريب أسلحة إلى لبنان، مشيرًا إلى أن قواته "ستعمل على منع أي محاولة من الحزب لإعادة بناء قواته".

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