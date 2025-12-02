الأربعاء 2025-12-03 12:54 ص

إسرائيل تلوّح بتصعيد عسكري "لا مفرّ منه" في لبنان

الثلاثاء، 02-12-2025 11:49 م
الوكيل الإخباري-  قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن إسرائيل تستعد لتصعيد كبير في لبنان، ردًّا على تعزيز "حزب الله" قوّته في البلاد.اضافة اعلان


وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إسرائيل قدّمت للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس أدلّة على استمرار حزب الله في تعزيز قوّته بلبنان، محذّرة من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدّي إلى ردود فعل من الجيش الإسرائيلي.

ووفق الهيئة فإن الولايات المتحدة تحاول في هذه المرحلة تهدئة الأمور، لكن إسرائيل ترى بأن التصعيد في لبنان "أمر لا مفرّ منه".

وكانت "القناة الإسرائيلية 13" قد ذكرت، السبت الماضي، أن الجيش الإسرائيلي قدّم خطة لتصعيد الهجمات ضد حزب الله إلى المستوى السياسي.

ووفق القناة، ففي "نقاش خاص" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدّم الجيش الإسرائيلي "خطة عملياتية" لتصعيد الهجمات ضد حزب الله.

وجاء في تقييم المؤسسة الدفاعية أنه "لن يردّ حزب الله قريبًا على تصفية هيثم الطبطبائي، الرجل الثاني في الحزب، ولكن تمّ رصد محاولات تهريب أسلحة إلى لبنان".

