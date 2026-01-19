إسرائيل تهاجم أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية، فإن "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات على مجرى الليطاني بالقرب من خراج بلدتي السريرة وبرعز".
كما أوردت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي يحلق في أجواء البقاع الغربي وراشيا والنبطية وإقليم التفاح.
