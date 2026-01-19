الإثنين 2026-01-19 03:34 م

إسرائيل تهاجم أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان

الإثنين، 19-01-2026 01:24 م
الوكيل الإخباري-   يحلق الطيران الإسرائيلي بشكل مكثف فوق مناطق عدة في لبنان، في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمته عدة أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.اضافة اعلان


ووفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية، فإن "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات على مجرى الليطاني بالقرب من خراج بلدتي السريرة وبرعز".

كما أوردت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي يحلق في أجواء البقاع الغربي وراشيا والنبطية وإقليم التفاح.
 
 


