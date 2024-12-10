إسرائيل: سندمر الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة في سوريا

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الوكيل الإخباري- قال مسؤولون إسرائيليون ، إن إسرائيل ستكثف ضرباتها الجوية على مخازن الأسلحة المتطورة في سوريا وستبقي على وجود "محدود" لقواتها على الأرض بهدف القضاء على أي تهديد قد ينشأ عن الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. اضافة اعلان





وتتابع إسرائيل الاضطرابات في سوريا بمزيج من الأمل والقلق بينما تقيّم عواقب أحد أهم التحولات الاستراتيجية في الشرق الأوسط منذ سنوات.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين خلال مؤتمر صحفي من داخل مكتبه في وقت متأخر من مساء الاثنين "نتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمننا فيما يتعلق بالوضع الجديد في سوريا".