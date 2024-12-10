إسرائيل: سندمر الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة في سوريا

وتتابع إسرائيل الاضطرابات في سوريا بمزيج من الأمل والقلق بينما تقيّم عواقب أحد أهم التحولات الاستراتيجية في الشرق الأوسط منذ سنوات.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين خلال مؤتمر صحفي من داخل مكتبه في وقت متأخر من مساء الاثنين "نتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمننا فيما يتعلق بالوضع الجديد في سوريا".
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل تهاجم 250 هدفا عسكريا بسوريا
-
الدفاع المدني السوري يعلن انتهاء البحث عن معتقلين بسجن صيدنايا
-
الفصائل السورية تعلن عفوا عاما عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية
-
قطر تفتح اتصالات مع هيئة تحرير الشام السورية
-
البنتاغون: قواتنا بسوريا في حالة تأهب
-
تونس تؤكد دعمها لوحدة سوريا وسيادتها وترفض التدخلات الأجنبية
-
إسرائيل تشن غارات على ميناء اللاذقية ومنشآت عسكرية في سوريا
-
"واشنطن بوست": الأسد رفض إبرام صفقة مع الولايات المتحدة قبل سقوط حكمه!