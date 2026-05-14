إسرائيل: مهمتنا في إيران لم تنتهِ ونستعد للعودة إلى الهجوم قريبا

الخميس، 14-05-2026 03:51 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن مهمة بلاده في إيران لم تنته بعد، مشيرا إلى أن إسرائيل تستعد لاحتمال العودة إلى مهاجمة إيران قريبا.

وأضاف كاتس: "نحن مستعدون لاحتمال أن يطلب منا التصرف مرة أخرى، وربما حتى قريبا". وأكد أنه "إذا لم يتم تحقيق الأهداف، فسنتحرك مرة أخرى".

ويأتي هذا التصريح في وقت كشف فيه مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" أن تل أبيب قررت رفع حالة التأهب القصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع تحسبا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الحرب على إيران، مؤكدين أن "أي عملية من هذا القبيل ستتم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي".


يذكر أن العملية الدبلوماسية التي تتوسط فيها باكستان لحل الأزمة وصلت إلى طريق مسدود. والثلاثاء، رفضت الحكومة الإيرانية فكرة تعديل مقترحاتها التي قال ترامب إنها "غير مقبولة إطلاقا".


ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى "تكثيف" جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز.

 
 


