 
الخميس 2024-11-28 02:00 ص
 

إسرائيل: نسعى لتقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال

وزارة العدل الإسرائيلية
وزارة العدل الإسرائيلية
الخميس، 28-11-2024 12:47 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة العدل الإسرائيلية انه تم إخطار الجنائية الدولية بنية إسرائيل تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال.

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وبينت انها تتوقع من استئناف الجنائية الدولية تصحيح الخطأ الجسيم وإبطال أو تعليق أوامر الاعتقال.

 
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