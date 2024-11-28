إسرائيل: نسعى لتقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة العدل الإسرائيلية انه تم إخطار الجنائية الدولية بنية إسرائيل تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال.

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