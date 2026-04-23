الخميس 2026-04-23 09:45 م

إسرائيل: ننتظر الضوء الأخضر الأميركي لإعادة إيران إلى "العصر الحجري"

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
الخميس، 23-04-2026 09:35 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الخميس، أن إسرائيل "مستعدة لاستئناف الحرب ضد إيران"، مشيرا إلى أنها تنتظر موافقة الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات واسعة قد تلحق دمارا كبيرا بإيران.

وقال كاتس: "نحن ننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، أولا وقبل كل شيء لاستكمال القضاء على سلالة خامنئي، مهندس مشروع تدمير إسرائيل، وعلى من يخلفون قيادات نظام الإيراني، وكذلك لإعادة إيران إلى عصر الظلام والعصر الحجري من خلال تدمير منشآت الطاقة والكهرباء الرئيسية، وتفكيك بنيتها التحتية الاقتصادية الوطنية".

 
 


