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إسرائيل: هاجمت إيران بمقاتلات إف 35

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 28-10-2024 12:03 ص

الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤول إسرائيلي ان جميع أنظمة الدفاع الجوي في إيران أصبحت خارج الخدمة.

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وبينت ان إسرائيل هاجمت إيران بمقاتلات إف 35 التي تتمتع بمهارة في الإفلات من الرادار.

 
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