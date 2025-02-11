إسقاط 40 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء إنه تم تدمير 13 مسيرة معادية في روستوف و6 في بريانيك، إضافة إلى اثنتين في فولغوغراد وواحدة في بيلغورود.
وأفادت سلطات ساراتوف بوقوع أضرار في منشأة صناعية في مدينة ساراتوف، دون تسجيل إصابات، فيما تحدثت وسائل إعلام عن محاولة استهداف مصفاة النفط في المدينة.
وفي بريانيك أكدت السلطات عدم وقوع إصابات جراء تصدي الدفاعات الجوية لهجوم مسيرات أوكرانية.
وذكرت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي أن مطارات قازان وكيروف وساراتوف وأوليانوفسك علقت مؤقتاً استقبال وإرسال الرحلات الجوية.
روسيا اليوم
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