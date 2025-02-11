 
الثلاثاء 2025-02-11 09:52 ص
 

إسقاط 40 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية

أنظمة دفاع جوي - أرشيفية
أنظمة دفاع جوي - أرشيفية
الثلاثاء، 11-02-2025 09:04 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 40 طائرة مسيرة أوكرانية في عدد من مناطق البلاد خلال الليلة الماضية، بينها 18 مسيرة في مقاطعة ساراتوف حيث تضررت منشأة صناعية نتيجة سقوط الحطام.اضافة اعلان


وقالت الدفاع الروسية في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء إنه تم تدمير 13 مسيرة معادية في روستوف و6 في بريانيك، إضافة إلى اثنتين في فولغوغراد وواحدة في بيلغورود.

وأفادت سلطات ساراتوف بوقوع أضرار في منشأة صناعية في مدينة ساراتوف، دون تسجيل إصابات، فيما تحدثت وسائل إعلام عن محاولة استهداف مصفاة النفط في المدينة.

وفي بريانيك أكدت السلطات عدم وقوع إصابات جراء تصدي الدفاعات الجوية لهجوم مسيرات أوكرانية.

وذكرت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي أن مطارات قازان وكيروف وساراتوف وأوليانوفسك علقت مؤقتاً استقبال وإرسال الرحلات الجوية.

روسيا اليوم 
 
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