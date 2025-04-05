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إسقاط 49 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 9 مناطق روسية

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أرشيفية
 
السبت، 05-04-2025 11:38 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اعتراض وتدمير 49 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي تسع مناطق روسية خلال الليل.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة نجحت في اعتراض وإسقاط 49 طائرة مسيرة أوكرانية توزعت على النحو التالي:

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16 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فورونيج.
14 مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.
6 طائرات فوق كل من مقاطعتي كورسك وسامارا.
كما تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية موردوفيا.
بالإضافة إلى اعتراض طائرة واحدة فوق كل من مقاطعات بريانسك وليبيتسك وأوريول وبينزا.


وتواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية ومواقع الطاقة، رغم إعلان نظام كييف التزامه باتفاق وقف الهجمات على بنى الطاقة المبرم بوساطة أمريكية في الـ24 من مارس الماضي لمدة 30 يوما.

 

RT

 
gnews

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