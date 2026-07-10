إصابات بغارات من مسيّرات إسرائيلية جنوبي لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، "إن الطّيران المسيّر الإسرائيلي يحلق بكثافة في أجواء بيروت والضاحية الجنوبيّة ومحيطهما على علو منخفض، فيما تقوم مسيّرات إسرائيلية بإلقاء قنابل صوتية على بلدات في قضاء صور".
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