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إصابات بغارات من مسيّرات إسرائيلية جنوبي لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
 
الجمعة، 10-07-2026 02:06 م

الوكيل الإخباري-   أصيب عدد من الأشخاص بجروح في غارتين شنهما الطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدتي شبعا وشوكين جنوبي لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، "إن الطّيران المسيّر الإسرائيلي يحلق بكثافة في أجواء بيروت والضاحية الجنوبيّة ومحيطهما على علو منخفض، فيما تقوم مسيّرات إسرائيلية بإلقاء قنابل صوتية على بلدات في قضاء صور".

 
 


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