الخميس 2025-06-19 08:55 ص
 

إصابات مباشرة في تل أبيب بالصواريخ الإيرانية

ا
جانب من الصواريخ الإيرانية
 
الخميس، 19-06-2025 07:40 ص

الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك بلاغات أولية عن إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وأصوات انفجارات ضخمة.

اضافة اعلان


وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بتلقيه نداءات من أكثر من موقع سقطت فيها صواريخ أطلقت من إيران.


وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن بعض الصواريخ سقطت في مناطق وسط إسرائيل وجنوبها.

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

الوفيات وفيات الخميس 19-6-2025

تعبيرية

أخبار محلية حادثان منفصلان يخلفان 12 إصابة على الصحراوي وشارع الـ 100

ارشيفية

فلسطين مقتل جندي للاحتلال في غزة مع استمرار هدم البيوت في الضفة

ل

خاص بالوكيل صور - سقوط شظايا أجسام طائرة في أبو نصير وتضرر مركبة

الحاج علي جبر أبو ناموس "أبو يوسف" رحمه الله

نعـي فـاضل الحزن يعمّ لواء عين الباشا بعد وفاة الحاج علي جبر أبو ناموس

صواريخ إيرانية فوق الأراضي المحتلة

عربي ودولي قصف إيراني يستهدف مستشفى في جنوب إسرائيل وسط تصعيد غير مسبوق

ا

عربي ودولي إصابات مباشرة في تل أبيب بالصواريخ الإيرانية

تعبيرية

عربي ودولي إيران تطلق أكبر دفعة صواريخ على إسرائيل خلال 48 ساعة



 
 





الأكثر مشاهدة