إصابات مباشرة في تل أبيب بالصواريخ الإيرانية

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بتلقيه نداءات من أكثر من موقع سقطت فيها صواريخ أطلقت من إيران.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن بعض الصواريخ سقطت في مناطق وسط إسرائيل وجنوبها.
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