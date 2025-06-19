إصابات مباشرة في تل أبيب بالصواريخ الإيرانية

الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك بلاغات أولية عن إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وأصوات انفجارات ضخمة.

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وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بتلقيه نداءات من أكثر من موقع سقطت فيها صواريخ أطلقت من إيران.