إصابات ودمار في تل أبيب جراء هجوم صاروخي إيراني

الثلاثاء، 24-03-2026 10:10 ص
الوكيل الإخباري-  سُمع دوي انفجار في تل أبيب قد يكون ناجماً عن سقوط صاروخ إيراني، بحسب ما أفادت تقارير صحفية، وذلك بعد دقائق من رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل.اضافة اعلان


وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بتصاعد أعمدة الدخان من موقع سقوط أحد الصواريخ الإيرانية في تل أبيب، مضيفة أن التفاصيل لا تزال قيد التحقيق.

ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فإن الصاروخ الإيراني الذي سقط في تل أبيب يحتوي على رأس حربي عنقودي.

وأفادت تقارير بتسجيل عدة إصابات جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب، وتحدثت تقارير عن تضرر 3 مبانٍ بشكل كبير في المدينة بعد هذا الهجوم الصاروخي.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن التهديدات الناجمة عن الصواريخ الإيرانية في تل أبيب ووسط إسرائيل انتهت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات البحث والإنقاذ في طريقها إلى عدة مواقع في وسط إسرائيل، حيث تم تلقي تقارير عن سقوط صواريخ.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن أنظمة دفاعية تعمل على اعتراض التهديد.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه في الدقائق القليلة الماضية، أرسلت قيادة الجبهة الداخلية توجيهاً احترازياً مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق ذات الصلة، يطلب من الجمهور التصرف بمسؤولية واتباع التعليمات.
 
 


