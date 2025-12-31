الأربعاء 2025-12-31 12:20 م

إصابة أكثر من 100 شخص في حادث تصادم قطارين في الهند

الأربعاء، 31-12-2025 11:19 ص

الوكيل الإخباري-   اصطدم قطاران يسيران على خطين حديديين أحاديين (مونوريل) عند محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء في ولاية أوتاراخاند شمال الهند مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 109 عمال.

وأوضح مسؤول لوكالة "رويترز" أن معظم العمال أصيبوا بجروح طفيفة بينما عانى أربعة من كسور.

وقع حادث التصادم داخل نفق ببلدة بيبالكوتي، حيث يوجد موقع مشروع محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية تابع لشركة تيهري ديفيلوبمنت كوربوريشن المملوكة جزئيا لشركة (ان.تي.بي.سي).

 
 


