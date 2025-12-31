إصابة أكثر من 100 شخص في حادث تصادم قطارين في الهند

الوكيل الإخباري- اصطدم قطاران يسيران على خطين حديديين أحاديين (مونوريل) عند محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء في ولاية أوتاراخاند شمال الهند مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 109 عمال.

