إصابة إسرائيلي أثناء اعتراض صواريخ بالجولان

وأضافت القناة أن 10 فرق إطفاء تعمل في مواقع بصفد وكيبوتس أورتال في الجولان عقب إطلاق صواريخ من لبنان.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في صفد إثر القصف الأخير من لبنان.
وقد أطلقت دفعات كثيفة من الصواريخ نحو صفد والجليل الأعلى وجبل ميرون.
وقال الجيش الإسرائيلي إن 130 صاروخًا أطلقت من لبنان على دفعتين استهدفت صفد في الجليل الأعلى وشمالي الجولان.
وقالت مراسلة الجزيرة إن عشرات الصواريخ أطلقت في رشقة جديدة من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.
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