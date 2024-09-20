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إصابة إسرائيلي أثناء اعتراض صواريخ بالجولان

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 20-09-2024 02:35 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيليًا أصيب بجروح طفيفة بعد تضرر مركبته أثناء اعتراض صواريخ في الجولان.

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وأضافت القناة أن 10 فرق إطفاء تعمل في مواقع بصفد وكيبوتس أورتال في الجولان عقب إطلاق صواريخ من لبنان.


كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في صفد إثر القصف الأخير من لبنان.


وقد أطلقت دفعات كثيفة من الصواريخ نحو صفد والجليل الأعلى وجبل ميرون.


وقال الجيش الإسرائيلي إن 130 صاروخًا أطلقت من لبنان على دفعتين استهدفت صفد في الجليل الأعلى وشمالي الجولان.

 

من جانبه ، أعلن حزب الله قصفه بصواريخ الكاتيوشا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع الإسرائيلية.

 

وقال الحزب إنه قصف بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة العليقة.


وقالت مراسلة الجزيرة إن عشرات الصواريخ أطلقت في رشقة جديدة من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

 
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