الأحد 2026-03-22 12:42 ص

إصابة العشرات في مدينة عراد جنوبي إسرائيل إثر هجوم صاروخي إيراني

الأحد، 22-03-2026 12:00 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن فرق الإسعاف أعلنت حالة طوارئ في مدينة عراد، حيث تتعامل مع عشرات الإصابات، بينهم عدة إصابات وُصفت بالخطيرة، عقب هجوم صاروخي إيراني.اضافة اعلان


وأشارت التقارير إلى انهيار مبنيين في المدينة الواقعة جنوب إسرائيل جراء الهجوم، فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو فتح تحقيقا في الإصابة الصاروخية المباشرة.

في الأثناء، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنها فعّلت الإنذار المبكر إثر رصد إطلاق صواريخ باتجاه حيفا وعكا ومناطق عدة في الشمال.

وأفاد التلفزيون الرسمي في إيران بإطلاق دفعة صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل بعد دقائق من الموجة السابقة.

ونقل عن رئيس البرلمان الإيراني قوله إن "الأجواء الإسرائيلية أصبحت مكشوفة وغير محمية، وحان الوقت لتنفيذ خطط معدّة مسبقاً"، مضيفاً أن فشل اعتراض الصواريخ في ديمونة "شديدة التحصين" مؤشر على دخول المعركة مرحلة جديدة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة