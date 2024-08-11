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إصابة جنود أميركيين في هجوم بمسيرة على قاعدة بسوريا

طائرة أميركية تقل جنودا
طائرة أميركية تقل جنودا




 

الأحد، 11-08-2024 06:40 ص

الوكيل الإخباري-  أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) للجزيرة إصابة جنود أميركيين وآخرين من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بجروح طفيفة، في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في منطقة رميلان بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.


وقال المسؤول إنه لم يصب أي جندي أميركي بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع أول أمس الجمعة، مشيرا إلى أنه تم تقديم العلاج لعدد من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف.


وأضاف أن الهجوم تسبب في أضرار في مرافق للقوات الأميركية وقوات التحالف، وأوضح أنه يجري تقييم الأضرار.


كما قال المسؤول الأميركي إن الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها ساهمت في الحد من تأثير الهجوم.


وهذا ثاني هجوم تتعرض له القوات الأميركية في الشرق الأوسط خلال أسبوع، إذ أصيب 7 عسكريين أميركيين بجروح الاثنين الماضي عندما أُطلق صاروخان من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق.


وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 في العراق، وتقول إنهم في مهمة لتقديم المشورة ومساعدة القوات في كلا البلدين للحيلولة دون عودة تنظيم الدولة الذي استولى عام 2014 على مساحات كبيرة من العراق وسوريا قبل هزيمته لاحقا.

gnews

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