 
السبت 2024-08-31 11:09 ص
 

 

إصابة خمسة من المدنيين وقوات الأمن العراقي جنوبي البلاد

جندي عراقي
جندي عراقي
السبت، 31-08-2024 09:36 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، إصابة خمسة من قوات الأمن والمدنيين، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

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وقال عقيد بالشرطة العراقية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): ان عنصرا مسلحا، أطلق نيران أسلحته الرشاشة، صوب دورية لشرطة النجدة، احدى فرق وزارة الداخلية العراقية، بمحافظة ذي قار، 360 كم جنوبي البلاد.


وأضاف : ان الهجوم تسبب بإصابة منتسب أمني وأربعة مدنيين عراقيين، بجروح مختلفة كانوا قريبين من مكان الهجوم، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. مشيرا الى ان القوات الأمنية قامت بالقاء القبض على المهاجم واعتقاله.

 
gnews

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