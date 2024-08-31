إصابة خمسة من المدنيين وقوات الأمن العراقي جنوبي البلاد

الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، إصابة خمسة من قوات الأمن والمدنيين، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

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وقال عقيد بالشرطة العراقية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): ان عنصرا مسلحا، أطلق نيران أسلحته الرشاشة، صوب دورية لشرطة النجدة، احدى فرق وزارة الداخلية العراقية، بمحافظة ذي قار، 360 كم جنوبي البلاد.