إصابة شخص إثر هجوم صاروخي على قاعدة جوية عسكرية في العراق

12:48 ص

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الوكيل الإخباري- أفاد مصدران أمنيان بسقوط صاروخي كاتيوشا على الأقل داخل قاعدة جوية عراقية في مدينة كركوك بشمال العراق، الاثنين. اضافة اعلان





وأضاف المصدران أن شخصا أصيب، ولم ترد أنباء عن وفيات.