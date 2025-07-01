الثلاثاء 2025-07-01 02:13 ص
 

إصابة شخص إثر هجوم صاروخي على قاعدة جوية عسكرية في العراق

أرشيفية
أرشيفية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 12:48 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مصدران أمنيان بسقوط صاروخي كاتيوشا على الأقل داخل قاعدة جوية عراقية في مدينة كركوك بشمال العراق، الاثنين.اضافة اعلان


وأضاف المصدران أن شخصا أصيب، ولم ترد أنباء عن وفيات.
 
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