إصابة قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي في لبنان

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في وقت سابق، وخلال جولة عملياتية في لبنان، انقلبت إحدى السيارات، كان قائد المنطقة الشمالية اللواء أوري غوردين، وقائد قيادة المركز الجنرال آفي بلوت بداخلها.
وأوضح المتحدث أن "قائد المنطقة الشمالية أصيب بجروح طفيفة وأكمل سلسلة من الفحوصات في المستشفى، وعاد إلى نشاطه كالمعتاد".
هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي هجمات على لبنان التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.
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