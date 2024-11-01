إصابة قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي في لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة قائد المنطقة الشمالية أوري غوردون بجروح طفيفة جراء انقلاب سيارة كانت تقله في لبنان.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في وقت سابق، وخلال جولة عملياتية في لبنان، انقلبت إحدى السيارات، كان قائد المنطقة الشمالية اللواء أوري غوردين، وقائد قيادة المركز الجنرال آفي بلوت بداخلها.

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وأوضح المتحدث أن "قائد المنطقة الشمالية أصيب بجروح طفيفة وأكمل سلسلة من الفحوصات في المستشفى، وعاد إلى نشاطه كالمعتاد".