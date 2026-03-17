إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول قرب سلطنة عُمان

07:28 ص

الوكيل الإخباري- أصيبت ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان، وفق ما أعلنت وكالة بحرية بريطانية الثلاثاء، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.





وقالت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية في منشور على منصة اكس إن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لإصابة بمقذوف مجهول وهي راسية.



وأضافت أنه جرى الإبلاغ عن أضرار هيكلية طفيفة، ولم تسجل إصابات بين أفراد الطاقم.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.





