السبت 2026-03-21 09:38 م

إصابة نحو 20 شخصا في هجوم صاروخي على مدينة ديمونا

السبت، 21-03-2026 08:42 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت فرق الإطفاء والإسعاف الإسرائيلية، مساء السبت، تلقيها بلاغًا بانهيار مبنى في ديمونا إثر هجوم صاروخي إيراني.اضافة اعلان


وأفاد مسؤولون بتضرر 12 موقعًا جراء الهجوم الصاروخي الإيراني، ما أسفر عن إصابة 20 شخصًا.

وبحسب الجانب الإسرائيلي، فإن معظم الإصابات طفيفة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الصاروخ يحمل رأسًا حربيًا متفجرًا.
 
 


