الخميس 2025-07-31 08:40 ص
 

إصابة 23 شخصا اثر سقوط لعبة ملاهي في السعودية - فيديو

في حادثة شهدتها مدينة الطائف مساء اليوم الأربعاء، تعرضت إحدى ألعاب الملاهي بمنطقة الهدا لسقوط مفاجئ أثناء تشغيلها، مما أسفر عن إصابة 23 شخصًا، بينهم عدد من الفتيات، فيما وصفت ثلاث حالات منها بالخطيرة.
مدينة ملاهي
 
الخميس، 31-07-2025 08:31 ص

الوكيل الإخباري-   في حادثة شهدتها مدينة الطائف ، تعرضت إحدى ألعاب الملاهي بمنطقة الهدا لسقوط مفاجئ أثناء تشغيلها، مما أسفر عن إصابة 23 شخصًا، بينهم عدد من الفتيات، فيما وصفت ثلاث حالات منها بالخطيرة.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الحادثة وقعت حين كانت مجموعة من الفتيات على متن اللعبة، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ، مخلفة إصابات متفاوتة الخطورة بين المتنزهين.

وقد باشرت الجهات الأمنية والإسعافية موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما بدأت الجهات المعنية فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث وأسباب السقوط.

وقال أحد أقرباء المصابات إن اثنتين من قريباته تعرضتا لإصابات خطيرة، وتخضعان حاليًا للرعاية الطبية المكثفة.

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في حادثة شهدتها مدينة الطائف مساء اليوم الأربعاء، تعرضت إحدى ألعاب الملاهي بمنطقة الهدا لسقوط مفاجئ أثناء تشغيلها، مما أسفر عن إصابة 23 شخصًا، بينهم عدد من الفتيات، فيما وصفت ثلاث حالات منها بالخطيرة.

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